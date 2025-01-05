Українські захисники відбивають атаки на Куп’янському напрямку, а також відсікають штурм ворога на низці напрямків Донеччини

Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору. Окупанти проводять атаки за підтримки штурмової авіації, намагаючись просунутися на Лиманському, Покровському, Курахівському, Времівському, а також Сіверському напрямках. Водночас бійці ЗСУ ведуть бої з армією противника на Курщині - ідеться про понад 40 боєвих зіткнень.

Пише УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Оперативна інформація станом на 16.00 05.01.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 114 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають ворожу атаку поблизу Загризового, одну атаку вже відбито.

На Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару некерованими авіаракетами в ройоні Охрімівки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія, за підтримки штурмової авіації, здійснила шість штурмових та наступальних дій біля Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку сьогодні мав місце один безрезультатний ворожий штурм.

Наші захисники відбивають штурм противника на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру, дві атаки вже вдалося відбити.

Підрозділи Сил оборони відбили три атаки поблизу Торецька, Щербинівки та Кримського на Торецькому напрямку, два боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове. Сили оборони стримують натиск та відбили 15 атак противника, 16 боєзіткнень ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 18 атак поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного, тривають бої.

Генштаб інформує, що відбито 6 атак зс рф на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Янтарне, Новий Комар та в напрямку Константинополя, дві з них ще продовжуються. Авіація ворога завдала ударів КАБами по Андріївці, Улаклам, Темирівці та Константинополю.

Також наразі відомо про події на круській області рф:

На Курщині на даний час відбулося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі. На Харківському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках на цей час доби ворог активних дій не проводив, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури.