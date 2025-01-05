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«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах 2025 года

«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах 2025 года

Киев  •  УНН

 • 8955 просмотра

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Фильм «Муфаса: Король Лев» собрал 168,7 миллионов долларов за три недели проката. Мюзикл о животных от Барри Дженкинса вошел в топ-15 самых кассовых релизов 2024 года в Северной Америке.

Хотя «Муфаса» был выше «Соника 3» в течение большей части праздничных будней, сейчас новый фильм на основе истории о мудром и мужественном льве по имени Муфаса, наконец станет «первым трехдневным фильмом выходного дня», вышедшим на вершину кассовых сборов, пишет Variety. 

Детали

«Муфаса: Король Лев», который занял первое место с ориентировочными сборами в 168,7 миллионов долларов после трех недель показа в кинотеатрах.

Мюзикл о животных от режиссера Барри Дженкинса превысил 150 миллионов долларов в Северной Америке и вошел в топ-15 самых кассовых среди отечественных релизов 2024 года.

Напомним,

 «Муфаса: Король Лев» и „Соник в кино 3“ продолжают лидировать в чартах и привлекать семейную аудиторию.

Также УНН передавал, что нейросети ChatGPT, Gemini, Llama 3 и Claude составили список лучших фильмов для просмотра на Рождествов. Подборка включает классические комедии, анимацию и романтические истории, создающие праздничное настроение.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураУНН Lite
chatgptЧатГПТ
pivnichna-amerykaСеверная Америка