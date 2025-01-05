«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах 2025 года
Киев • УНН
Фильм «Муфаса: Король Лев» собрал 168,7 миллионов долларов за три недели проката. Мюзикл о животных от Барри Дженкинса вошел в топ-15 самых кассовых релизов 2024 года в Северной Америке.
Хотя «Муфаса» был выше «Соника 3» в течение большей части праздничных будней, сейчас новый фильм на основе истории о мудром и мужественном льве по имени Муфаса, наконец станет «первым трехдневным фильмом выходного дня», вышедшим на вершину кассовых сборов, пишет Variety.
Детали
«Муфаса: Король Лев», который занял первое место с ориентировочными сборами в 168,7 миллионов долларов после трех недель показа в кинотеатрах.
Мюзикл о животных от режиссера Барри Дженкинса превысил 150 миллионов долларов в Северной Америке и вошел в топ-15 самых кассовых среди отечественных релизов 2024 года.
Напомним,
«Муфаса: Король Лев» и „Соник в кино 3“ продолжают лидировать в чартах и привлекать семейную аудиторию.
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