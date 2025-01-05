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"Муфаса: Король Лев" лідирує в касових зборах на початку 2025 року

"Муфаса: Король Лев" лідирує в касових зборах на початку 2025 року

Київ • УНН

 • 98185 перегляди

Фільм "Муфаса: Король Лев" зібрав 168,7 мільйонів доларів за три тижні прокату. Мюзикл про тварин від Баррі Дженкінса увійшов до топ-15 найкасовіших релізів 2024 року в Північній Америці.

Хоча "Муфаса" був вищим за "Соника 3" протягом більшої частини святкових буднів, наразі новий фільм на основі історії про мудрого і мужнього лева на ім'я Муфаса, нарешті стане "першим триденним фільмом вихідного дня", що вийшов на вершину касових зборів, пише Variety. 

Деталі

"Муфаса: Король Лев", який посів перше місце з орієнтовними зборами в 168,7 мільйонів доларів після трьох тижнів показу в кінотеатрах.

Мюзикл про тварин від режисера Баррі Дженкінса перевищив 150 мільйонів доларів у Північній Америці та увійшов до топ-15 найкасовіших серед вітчизняних релізів 2024 року.

Нагадаємо

 "Муфаса: Король Лев" і "Сонік у кіно 3" продовжують лідирувати в чартах і залучати сімейну аудиторію.

Також УНН передавав, що нейромережі ChatGPT, Gemini, Llama 3 та Claude склали список найкращих фільмів для перегляду на Різдво. Добірка включає класичні комедії, анімацію та романтичні історії, що створюють святковий настрій.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураУНН Lite
chatgptChatGPT
pivnichna-amerykaПівнічна Америка

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