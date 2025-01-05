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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финская таможня расследует 900 дел о запрещенном экспорте в Россию

Финская таможня расследует 900 дел о запрещенном экспорте в Россию

Киев  •  УНН

 • 2469 просмотра

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С 2022 года таможня Финляндии начала более 900 досудебных расследований по экспорту санкционных товаров в РФ. Среди последних дел - незаконные поставки беспилотников и электроники на сотни тысяч евро.

С 2022 года выявлены возмутительные нормативные преступления, которые характеризуются планированием, систематичностью и стремлением к значительной финансовой выгоде.

Передает УНН со ссылкой на Savon Sanomat.

Поток запрещенных товаров из Финляндии в Россию продолжается в течение всей полномасштабной войны сс рф в Украине. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики и письма судов. 

Мы уже начали более 900 предварительных расследований [за годы войны]. Это достаточно большое количество", - сообщил финским СМИ Ханну Синкконен, директор таможенного контроля.

При этом экспорт ограничен жесткими экономическими санкциями.

Отмечается, что в конце осени таможня Финляндии начала расследовать уголовное дело, в котором компания из восточной части страны перевозила в РФ беспилотники, сонары, процессоры и другую электронику, находящуюся под санкциями, стоимостью в несколько сотен тысяч евро.

В 2024 году темпы замедлились, когда российская граница осталась закрытой. Впрочем эти преступления продолжают происходить.

До закрытия границы было раскрыто столько нормативных преступлений, что на каждый день войны россии в Украине приходилось больше одного.

В судах уже вынесены приговоры по нескольким десяткам преступлений, пишет yle.

Особенно вопиющие нормативные преступления связаны с оборудованием, которое необходимо на фронте.

Например, поздней осенью таможня начала расследовать уголовное дело, в рамках которого восточнофинская компания перевезла в Россию дроны, эхолоты, процессоры и другую электронику, подпадающую под санкции, на сумму несколько сотен тысяч евро. Товары в основном покупали в интернет-магазинах США, привозили в Финляндию авиаперевозками, временно хранили в Восточной Финляндии, а несколькими партиями вывозили оттуда автомобильным транспортом в Россию.

- сообщает Yleisradio.

Однако более половины случаев нарушения санкций приходится на легкую нормативную преступность. Они решаются в штрафном порядке, а значит, не доходят до суда.

Напомним

Финляндия усиливает обороноспособность из-за угрозы со стороны России и ее конфронтации с Западом. Страна модернизирует вооруженные силы и интегрируется в структуры НАТО для противостояния долгосрочным угрозам.

Суд Финляндии отклонил ходатайство об освобождении танкера Eagle S из "теневого флота", который повредил энергетический и коммуникационные кабели. Судно под флагом Островов Кука подозревается в серьезных преступлениях.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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