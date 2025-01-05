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Фінська митниця розслідує 900 справ про заборонений експорт до росії

Фінська митниця розслідує 900 справ про заборонений експорт до росії

Київ • УНН

 • 42528 перегляди

З 2022 року митниця Фінляндії розпочала понад 900 досудових розслідувань щодо експорту санкційних товарів до рф. Серед останніх справ - незаконне постачання безпілотників та електроніки на сотні тисяч євро.

З 2022 року виявлено обурливі нормативні злочини, які характеризуються плануванням, систематичністю та прагненням до значної фінансової вигоди.

Передає УНН із посиланням на Savon Sanomat.

Потік заборонених товарів з Фінляндії до росії триває протягом всієї повномасштабної війни зс рф в Україні. Про це свідчать дані митної статистики та листи суден. 

Ми вже розпочали понад 900 попередніх розслідувань [за роки війни]. Це досить велика кількість", - повідомив фінським ЗМІ Ханну Сінкконен, директор митного контролю.

При цьому експорт обмежений жорсткими економічними санкціями.

Зазначається, що наприкінці осені митниця Фінляндії почала розслідувати кримінальну справу, в якій компанія зі східної частини країни перевозила до рф безпілотники, сонари, процесори та іншу електроніку, що перебуває під санкціями, вартістю в кілька сотень тисяч євро.

У 2024 році темпи сповільнилися, коли російський кордон залишився закритим. Втім ці злочини продовжують відбуватися.

До закриття кордону було розкрито стільки нормативних злочинів, що на кожен день війни росії в Україні припадало більше одного.

У судах уже ухвалено вироки за кількома десятками злочинів, пише yle.

Особливо кричущі нормативні злочини пов'язані з обладнанням, яке необхідне на фронті.

Наприклад, пізньої осені митниця почала розслідувати кримінальну справу, в рамках якої східнофінська компанія перевезла в росію дрони, ехолоти, процесори та іншу електроніку, що підпадає під санкції, на суму кілька сотень тисяч євро. Товари здебільшого купували в інтернет-магазинах США, привозили до Фінляндії авіаперевезеннями, тимчасово зберігали у Східній Фінляндії, а кількома партіями вивозили звідти автомобільним транспортом у росію.

- повідомляє Yleisradio.

Однак більше половини випадків порушення санкцій припадає на легку нормативну злочинність. Вони вирішуються у штрафному порядку, а отже, не доходять до суду.

Нагадаємо

Фінляндія посилює обороноздатність через загрозу з боку росії та її конфронтацію із Заходом. Країна модернізує збройні сили та інтегрується в структури НАТО для протистояння довгостроковим загрозам.

Суд Фінляндії відхилив клопотання про звільнення танкера Eagle S з "тіньового флоту", який пошкодив енергетичний та комунікаційні кабелі. Судно під прапором Островів Кука підозрюється у серйозних злочинах.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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