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Вибух у Лівані: прем'єр країни виступив зі зверненням до нації

Вибух у Лівані: прем'єр країни виступив зі зверненням до нації

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Вибух в порту Бейрута обернувся катастрофою для Лівану. Про це заявив у вівторок в телезверненні до нації прем'єр-міністр країни Хасан Діаб, передає УНН.

“Велика катастрофа наздогнала Ліван, — сказав він. — Те, що відбулося не залишиться безкарним, винні і відповідальні за це люди понесуть покарання”. Він закликав “всі дружні і братерські країни підтримати і допомогти країні”.

За даними ліванського МОЗ, в результаті вибуху в порту загинули не менше 70 осіб, майже 4 тис. постраждали. Вибуховою хвилею знищено та пошкоджено десятки будівель в зоні морської гавані.

Звернення ліванського прем’єра до нації:

Як заявили в МВС, здетонували більше 50 тонни аміачної селітри. Конфіскований ще дев’ять років тому з одного із суден контрабандний вантаж вибухонебезпечних речовин всі ці роки зберігався на складі в порту для подальшої переробки або знищення. Губернатор Бейрута порівняв подію з ядерними вибухами в Хіросімі і Нагасакі в 1945 році.

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة. # بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020

مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في # بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم # انفجار_بيروت # العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu

— ا ل ع ر ب ي ة (@AlArabiya) August 4, 2020

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