Взрыв в Ливане: премьер страны выступил с обращением к нации
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Взрыв в порту Бейрута обернулся катастрофой для Ливана. Об этом заявил во вторник в телеобращении к нации премьер-министр страны Хасан Диаб, передает УНН.
“Большая катастрофа настигла Ливан, — сказал он. — Произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание”. Он призвал “все дружественные и братские страны поддержать и помочь стране”.
По данным ливанского Минздрава, в результате взрыва в порту погибли не менее 70 человек, почти 4 тыс. пострадали. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки строений в зоне морской гавани.
Обращение ливанского премьера к нации:
Как заявили в МВД, сдетонировало более 50 тонны аммиачной селитры. Конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения. Губернатор Бейрута сравнил произошедшее с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.
بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة.#بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020
مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في #بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم#انفجار_بيروت#العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020