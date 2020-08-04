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Взрыв в Ливане: премьер страны выступил с обращением к нации

Взрыв в Ливане: премьер страны выступил с обращением к нации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Взрыв в порту Бейрута обернулся катастрофой для Ливана. Об этом заявил во вторник в телеобращении к нации премьер-министр страны Хасан Диаб, передает УНН.

“Большая катастрофа настигла Ливан, — сказал он. — Произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание”. Он призвал “все дружественные и братские страны поддержать и помочь стране”.

По данным ливанского Минздрава, в результате взрыва в порту погибли не менее 70 человек, почти 4 тыс. пострадали. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки строений в зоне морской гавани.

Обращение ливанского премьера к нации:

Как заявили в МВД, сдетонировало более 50 тонны аммиачной селитры. Конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения. Губернатор Бейрута сравнил произошедшее с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة.#بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020

مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في #بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم#انفجار_بيروت#العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu

— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020

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