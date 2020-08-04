Вибух у Лівані: вже 70 загиблих, майже 4 тисячі поранених - лікарні Бейрута переповнені

Раніше він інформував про 67 загиблих і понад 3,6 тис. постраждалих.

У порту Бейрута вибухнула вибухонебезпечна аміачна селітра. Про це, як передає телеканал Al Hadath, заявив глава МВС Лівану Мухаммед Фахмі.

Разом з тим, як повідомили телеканалу Al Mayadeen в силових структурах, “здетонував конфіскований ще дев’ять років тому з одного із суден контрабандний вантаж вибухонебезпечних речовин, який всі ці роки зберігався на складі в порту для подальшої переробки або знищення”. “Ще чотири місяці тому був підготовлений звіт про велику загрозу зберігання в морській гавані такого вантажу вибухонебезпечних речовин”, — зазначив він. За деякими даними, на складі сталося коротке замикання, яке зумовило пожежу, в результаті чого вибухнула селітра.

As ruas em Beirut, Líbano, estou em choque pic.twitter.com/NTTRmFObOv

Тим часом, лікарні ліванської столиці переповнені. Тільки в один з госпіталів менше ніж за годину надійшло понад 300 поранених. Людей закликають терміново здавати кров. Весь медичний персонал викликаний на роботу. За першими даними, кількість загиблих досягла 70 осіб, за неофіційними відомостями, жертв набагато більше — люди знаходяться під зруйнованими вибуховою хвилею в районі порту будівлями.

Відео з однієї лікарень Бейрута:

مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في # بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم # انفجار_بيروت # العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu

— ا ل ع ر ب ي ة (@AlArabiya) August 4, 2020

Прямий ефір з Бейрута: