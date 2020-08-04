Взрыв в Ливане: уже 70 погибших, почти 4 тысячи раненых - больницы Бейрута переполнены
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Не менее 70 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута во вторник, более 3,7 тыс. пострадали. Как сообщает телеканал Al Jazeera на своей странице в Twitter, об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, отмечает УНН.
Ранее он информировал о 67 погибших и более 3,6 тыс. пострадавших.
В порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра. Об этом, как передает телеканал Al Hadath, заявил глава МВД Ливана Мухаммед Фахми.
Вместе с тем, как сообщили телеканалу Al Mayadeen в силовых структурах, “сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения”. “Еще четыре месяца назад был подготовлен отчет о большой угрозе хранения в морской гавани такого груза взрывоопасных веществ”, — отметил он. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.
As ruas em Beirut, Líbano, estou em choque pic.twitter.com/NTTRmFObOv— Gabriela (@gabynds_) August 4, 2020
Тем временем, больницы ливанской столицы переполнены. Только в один из госпиталей меньше чем за час поступило свыше 300 раненых. Людей призывают срочно сдавать кровь. Весь медицинский персонал вызван на работу. По первым данным, число погибших достигло 70 человек, по неофициальным сведениям, жертв намного больше — люди находятся под разрушенными взрывной волной в районе порта зданиями.
Видео из одной больниц Бейрута:
مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في #بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم#انفجار_بيروت#العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020
Прямой эфир с Бейрута: