Вибух у Лівані: МЗС повідомило, що наразі серед постраждалих - громадян України немає
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття постраждалим у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці — Бейрута, передає УНН з посиланням на Twitter очільника зовнішньополітичного відомства.
“Жахливі новини про руйнівні вибухи у Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки із рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання”, — повідомив дипломат.
“На цю мить інформації про постраждалих громадян України немає”, — зазначив Дмитро Кулеба.
Раніше співчуття у зв’язку з масштабною трагедією у Лівані висловив Президент України Володимир Зеленський.
Додамо, що не менше 70 людей загинули в результаті вибуху в порту Бейрута у вівторок, понад 3,7 тис. постраждали. Як повідомляє телеканал Al Jazeera на своїй сторінці в Twitter, про це заявив міністр охорони здоров’я країни Хамад Хасан.
Жахливі новини про руйнівні вибухи у Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки із рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання. На цю мить інформації про постраждалих громадян України немає.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020
У порту Бейрута вибухнула вибухонебезпечна аміачна селітра. Про це, як передає телеканал Al Hadath, заявив глава МВС Лівану Мухаммед Фахмі.
مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في #بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم#انفجار_بيروت#العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020
As ruas em Beirut, Líbano, estou em choque pic.twitter.com/NTTRmFObOv— Gabriela (@gabynds_) August 4, 2020