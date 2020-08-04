Взрыв в Ливане: МИД сообщил, что в настоящее время среди пострадавших - граждан Украины нет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования пострадавшим в результате разрушительного взрыва в порту ливанской столицы — Бейрута, передает УНН со ссылкой на Twitter главы внешнеполитического ведомства.
“Ужасные новости о разрушительных взрывах в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления”, — сообщил дипломат.
“На данный момент информации о пострадавших гражданах Украины нету”, — отметил Дмитрий Кулеба.
Ранее соболезнования в связи с масштабной трагедией в Ливане выразил Президент Украины Владимир Зеленский.
Добавим, что не менее 70 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута во вторник, более 3,7 тыс. пострадали. Как сообщает телеканал Al Jazeera на своей странице в Twitter, об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.
Ужасные новости о разрушительных взрывов в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления. На данный момент информации о пострадавших граждан Украины нет.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020
В порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра. Об этом, как передает телеканал Al Hadath, заявил глава МВД Ливана Мухаммед Фахми.
مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في # بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم # انفجار_بيروت # العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu— ا ل ع ر ب ي ة (@AlArabiya) August 4, 2020
As ruas em Beirut, Líbano, estou em choque pic.twitter.com/NTTRmFObOv— Gabriela (@gabynds_) August 4, 2020