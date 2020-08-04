Взрыв в Ливане: МИД сообщил, что в настоящее время среди пострадавших - граждан Украины нет

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования пострадавшим в результате разрушительного взрыва в порту ливанской столицы — Бейрута, передает УНН со ссылкой на Twitter главы внешнеполитического ведомства.

“Ужасные новости о разрушительных взрывах в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления”, — сообщил дипломат.

“На данный момент информации о пострадавших гражданах Украины нету”, — отметил Дмитрий Кулеба.

Ранее соболезнования в связи с масштабной трагедией в Ливане выразил Президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим, что не менее 70 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута во вторник, более 3,7 тыс. пострадали. Как сообщает телеканал Al Jazeera на своей странице в Twitter, об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

Ужасные новости о разрушительных взрывов в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления. На данный момент информации о пострадавших граждан Украины нет.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020

В порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра. Об этом, как передает телеканал Al Hadath, заявил глава МВД Ливана Мухаммед Фахми.

مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في # بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم # انفجار_بيروت # العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu

— ا ل ع ر ب ي ة (@AlArabiya) August 4, 2020

As ruas em Beirut, Líbano, estou em choque pic.twitter.com/NTTRmFObOv

— Gabriela (@gabynds_) August 4, 2020

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