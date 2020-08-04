Вибух у Лівані: Зеленський висловив співчуття

“Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим”, — повідомив Президент України.

Додамо, щонайменше 30 людей загинули під час вибуху в столиці Лівану.

За попередніми даними, вибухнули конфісковані вибухові речовини, які зберігалися на складі в районі порту. Вибухова хвиля знищила або пошкодила будівлі в районі 10 кілометрів. Її відчули навіть на Кіпрі — в 240 кілометрах від Лівану. У Бейруті виникли перебої з інтернетом. ЗМІ повідомили про ще один вибух; передбачається, що він теж стався в районі порту, був першим і не таким потужним, як другий.

Прямий ефір з Бейрута: