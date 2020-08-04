Взрыв в Ливане: Зеленский выразил соболезнования
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим в результате разрушительного взрыва в столице Ливана — Бейруте, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Главы государства.
“Глубоко шокирован новостями о страшных взрыва в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым”, — сообщил Президент Украины.
Добавим, по меньшей мере 30 человек погибли при взрыве в столице Ливана.
По предварительным данным, взорвались конфискованные взрывчатые вещества, хранившиеся на складе в районе порта. Взрывная волна уничтожила или повредила здания в районе 10 километров. Ее ощутили даже на Кипре — в 240 километрах от Ливана. В Бейруте возникли перебои с интернетом. СМИ сообщили о еще один взрыв; предполагается, что он тоже произошел в районе порта, был первым и не таким мощным, как второй.
Прямой эфир из Бейрута: