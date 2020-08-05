Вибух у Лівані: серед травмованих - 48 співробітників ООН та члени їх сімей

“В результаті вибуху в Бейруті отримали поранення 48 співробітників ООН і 27 членів їх сімей”, — вказав Хак.

Потужний вибух прогримів у вівторок в районі морського порту Бейрута поблизу від бази ВМС Лівану. Вибухова хвиля струсила житлові квартали ліванської столиці. За останніми даними, жертвами вибуху стали щонайменше 78 осіб, 4 тис. постраждали. Столиця Лівану оголошена районом лиха, в місті на два тижні вводиться режим надзвичайного стану.

Наслідки вибуху в Бейруті: