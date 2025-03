Вибух у Лівані: вже 78 загиблих та 4 тисячі поранених, сотні людей - зникли безвісти, у Бейруті оголошено НС

За його словами, близько 4 тис. осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Міністр зазначив, що велика кількість людей вважаються зниклими без вести. Їх пошуки в нічний час утруднені через перебої в електропостачанні.

Як зазначив Хасан, Ліван зіткнувся зі справжньою катастрофою, і уряду потрібно час, щоб оцінити масштаби збитку.

Вибух в порту Бейрута стався у вівторок, 4 серпня. В результаті вибуху обрушилися фасади кількох будівель, пошкодження отримали житлові будинки і офіси.

За версією влади, вибух стався під час зварювальних робіт. На одному зі складів порту перебувало 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри. Щоб уникнути крадіжки речовини, співробітники порту вирішили закрити невеликі отвори, через які зловмисники могли проникнути на склад. При проведенні зварювальних робіт сталася детонація.

Here’s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة. # بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020

مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في # بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم # انفجار_بيروت # العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu

— ا ل ع ر ب ي ة (@AlArabiya) August 4, 2020