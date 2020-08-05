Взрыв в Ливане: уже 78 погибших и 4 тысячи раненых, сотни человек - пропали без вести, в Бейруте объявлено ЧП

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters, отмечает УНН.

По его словам, около 4 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести. Министр отметил, что большое число людей считаются пропавшими без вести. Их поиски в ночное время затруднены из-за перебоя в электроснабжении.

Как отметил Хасан, Ливан столкнулся с настоящей катастрофой, и правительству нужно время, чтобы оценить масштабы ущерба.

Взрыв в порту Бейрута произошел во вторник, 4 августа. В результате взрыва обрушились фасады нескольких зданий, повреждения получили жилые дома и офисы.

По версии властей, взрыв произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация.

Here's a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة.#بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020

مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في #بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم#انفجار_بيروت#العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu

— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020

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