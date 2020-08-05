Взрыв в Ливане: среди травмированных - 48 сотрудников ООН и члены их семей

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 3118 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 14816 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104563 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113965 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118739 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153580 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117648 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143689 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104631 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв в Ливане: среди травмированных - 48 сотрудников ООН и члены их семей

Взрыв в Ливане: среди травмированных - 48 сотрудников ООН и члены их семей

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Сотрудники Организации Объединенных Наций пострадали в результате взрыва в Бейруте. Об этом заявил в среду заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в комментарии телеканалу Al Jazeera, передает УНН.

“В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей”, — указал Хак.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. По последним данным, жертвами взрыва стали по меньшей мере 78 человек, 4 тыс. пострадали. Столица Ливана объявлена районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

Последствия взрыва в Бейруте:

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