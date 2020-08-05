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Вибух у Лівані: його було чутно на Кіпрі, також частково зруйновано кіпрське посольство у Бейруті

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Відлуння вибуху в порту Бейрута були чутні навіть в столиці Кіпру Нікосії, яку від ліванської столиці відокремлює відстань в 241 км. Про це повідомляє у вівторок газета Cyprus Mail, передає УНН.

За інформацією видання, відгомони вибуху чули і кіпріоти, які проживають в селах на схилах Троодосських гір на заході Кіпру.

У свою чергу, Кіпрське інформаційне агентство повідомило з посиланням на співробітника посольства Республіки Кіпр в Бейруті, що від вибуху постраждали як будівля диппредставництва, так і резиденція кіпрського посла в ліванській столиці.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс вже висловив в Twitter співчуття всім сім’ям загиблих під час вибуху в Лівані, повідомивши також, що кіпріоти “моляться за якнайшвидше одужання поранених”. “Ми готові надати будь-яку допомогу, яку вважатимуть необхідною”, — написав глава острівної республіки.

My deep condolences to the Government and the people of #Lebanon , particularly to the families of all those who died at the tragic #Beirut explosions.

We wish and pray for the speedy recovery of the injured ones.

We stand ready to provide any assistance deemed necessary.

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) August 4, 2020

Кадри вибуху в Бейруті:

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة. # بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020

Here’s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

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