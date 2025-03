Вибух у Лівані: його було чутно на Кіпрі, також частково зруйновано кіпрське посольство у Бейруті

За інформацією видання, відгомони вибуху чули і кіпріоти, які проживають в селах на схилах Троодосських гір на заході Кіпру.

У свою чергу, Кіпрське інформаційне агентство повідомило з посиланням на співробітника посольства Республіки Кіпр в Бейруті, що від вибуху постраждали як будівля диппредставництва, так і резиденція кіпрського посла в ліванській столиці.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс вже висловив в Twitter співчуття всім сім’ям загиблих під час вибуху в Лівані, повідомивши також, що кіпріоти “моляться за якнайшвидше одужання поранених”. “Ми готові надати будь-яку допомогу, яку вважатимуть необхідною”, — написав глава острівної республіки.

My deep condolences to the Government and the people of #Lebanon , particularly to the families of all those who died at the tragic #Beirut explosions.



We wish and pray for the speedy recovery of the injured ones.



We stand ready to provide any assistance deemed necessary.

