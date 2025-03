Взрыв в Ливане: его было слышно на Кипре, также частично разрушено кипрское посольство в Бейруте

По информации издания, отзвуки взрыва слышали и киприоты, проживающие в деревнях на склонах Троодосских гор на западе Кипра.

В свою очередь, Кипрское информационное агентство сообщило со ссылкой на сотрудника посольства Республики Кипр в Бейруте, что от взрыва пострадали как здание диппредставительства, так и резиденция кипрского посла в ливанской столице.

Президент Кипра Никос Анастасиадис уже выразил в Twitter соболезнования всем семьям погибших при взрыве в Ливане, сообщив также, что киприоты “молятся за скорейшее выздоровление раненых”. “Мы готовы оказать любую помощь, которую сочтут необходимой”, — написал глава островной республики.

