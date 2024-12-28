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Суд назначил 60 тыс. грн залога антикоррупционеру Леменову по делу об уклонении от армии - СМИ

Суд назначил 60 тыс. грн залога антикоррупционеру Леменову по делу об уклонении от армии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 2863 просмотра

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Суд назначил 60 тыс. грн залога антикоррупционеру Леменову по делу об уклонении от армии - СМИ.

Суд избрал меру пресечения антикоррупционеру и основателю аналитического центра "StateWatch" Александру Леменову, которого обвиняют в уклонении от службы и неявке по повестке в ТЦК. Ему назначен залог в размере 60,5 тыс. грн – такое постановление принял Белоцерковский горрайонный суд 27 декабря 2024 г.

В частности, в тексте указано, что у Леменова есть военная специальность "организация морально-психологического обеспечения войск" и еще в феврале 2024 года ВЛК признала его пригодным к военной службе, пишет "Закон и бизнес".

Но, начиная с ноября, Леменов уклонялся от посещения Белоцерковского ТЦК, где стоит на учете, и как следствие – был объявлен в розыск. В ходе досудебного расследования он также не являлся к следователю, что "свидетельствует о его ненадлежащем процессуальном поведении", отмечается в постановлении.

А 6 декабря, когда он прибыл в ТЦК, ему была зачитана повестка о необходимости прибыть на сборный пункт и предупреждение об уголовной ответственности за уклонение от призыва. Однако Леменов в присутствии свидетелей отказался от получения повестки и в назначенное время не явился на сборный пункт, о причинах неявки не сообщил.

Уже 8 декабря Леменову было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ст. 336 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

"Леменов А.В., достоверно зная о военном положении на территории Украины, без каких-либо угрызений совести и сострадания совершил уголовное правонарушение в сфере обеспечения призыва и мобилизации", - отметил следователь судья, избирая меру пресечения.

Суд также допросил свидетелей, подтвердивших обстоятельства, предоставленные следователем.

60,5 тыс. грн залога Леменов должен внести на депозитный счет суда в течение 5 дней. Также суд обязал его прибывать по первому вызову к следователю, прокурору, следователю судье, в суд и сообщать им об изменении своего места жительства.

Напомним, что это не первый случай, когда антикоррупционные активисты избегают исполнения воинского долга. Это явление уже назвали "шабунингом" - по фамилии руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, в отношении которого ГБР возбудило ряд уголовных дел в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

По данным СМИ, от армии уклоняются немало антикоррупционеров и деятелей, среди которых муж руководительницы ЦПК Дарья Каленюк Орест Рудий, Михаил Жернаков, журналисты Юрий Бутусов, Юрий Николов, Максим Савчук, Максим Опанасенко, Александр Нотевский, сын Петра Порошенко – Алексей, его адвокат Игорь Головань и другие.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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