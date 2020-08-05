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Вибух у Лівані: МЗС та Посольство України продовжують збирати інформацію щодо українців

Вибух у Лівані: МЗС та Посольство України продовжують збирати інформацію щодо українців

Київ • УНН

 • 22043 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ та Посольство України у Лівані продовжують збирати інформацію щодо українців, які могли постраждати внаслідок руйнівного вибуху у порту ліванської столиці — Бейрута, зазначає УНН з посиланням на повідомлення дипустанов.

“На цю мить інформації щодо можливих загиблих або постраждалих громадян України немає. Посольство України в Лівані продовжує вживати заходів щодо перевірки можливої наявності громадян України серед постраждалих. МЗС закликає громадян України, які потрапили у цю надзвичайну ситуацію та всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, звертатися на цілодобові „гарячі лінії“ Посольства у Лівані: +961 5921 668, або МЗС +380 44 238 16 57”, — вказали у МЗС.

У посольстві України зазначили: “Термінове оголошення!!! У зв’язку з вибухами в порту міста Бейрут 4 серпня 2020 року, прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, телефонувати на цілодобову гарячу лінію Посольства”.

Наслідки вибуху у Бейруті:

Прямий ефір з Бейрута:

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