Взрыв в Ливане: МИД и Посольство Украины продолжают собирать информацию о украинском

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 2958 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 14609 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104541 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113945 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118721 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153548 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117640 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143666 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104631 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Взрыв в Ливане: МИД и Посольство Украины продолжают собирать информацию о украинском

Взрыв в Ливане: МИД и Посольство Украины продолжают собирать информацию о украинском

Киев  •  УНН

 • 22030 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министерство иностранных дел и Посольство Украины в Ливане продолжают собирать информацию о украинцах, которые могли пострадать в результате разрушительного взрыва в порту ливанской столицы — Бейрута, отмечает УНН со ссылкой на сообщение дипучреждений.

“На данный момент информации о возможных погибших или пострадавших гражданах Украины нету. Посольство Украины в Ливане продолжает принимать меры по проверке возможного наличия граждан Украины среди пострадавших. МИД призывает граждан Украины, которые попали в эту чрезвычайную ситуацию и всех, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших гражданах Украины, обращаться на круглосуточные „горячие линии“ Посольства в Ливане: +961 5921 668 или МИД +380 44 238 16 57”, — указали в МИД.

В посольстве Украины отметили: “Срочное объявление!!! В связи со взрывами в порту города Бейрут 4 августа 2020 года, просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших гражданах Украины, звонить на круглосуточную горячую линию Посольства”.

Последствия взрыва в Бейруте:

Прямой эфир из Бейрута:

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