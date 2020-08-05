Взрыв в Ливане: МИД и Посольство Украины продолжают собирать информацию о украинском
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Министерство иностранных дел и Посольство Украины в Ливане продолжают собирать информацию о украинцах, которые могли пострадать в результате разрушительного взрыва в порту ливанской столицы — Бейрута, отмечает УНН со ссылкой на сообщение дипучреждений.
“На данный момент информации о возможных погибших или пострадавших гражданах Украины нету. Посольство Украины в Ливане продолжает принимать меры по проверке возможного наличия граждан Украины среди пострадавших. МИД призывает граждан Украины, которые попали в эту чрезвычайную ситуацию и всех, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших гражданах Украины, обращаться на круглосуточные „горячие линии“ Посольства в Ливане: +961 5921 668 или МИД +380 44 238 16 57”, — указали в МИД.
В посольстве Украины отметили: “Срочное объявление!!! В связи со взрывами в порту города Бейрут 4 августа 2020 года, просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших гражданах Украины, звонить на круглосуточную горячую линию Посольства”.
Последствия взрыва в Бейруте:
Прямой эфир из Бейрута: