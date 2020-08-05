Найвища у світі споруда - хмарочос Бурдж-Халіфа підсвічений прапором Лівану

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Найвища будівля світу — Бурдж-Халіфа в Дубаї виставлені у вівторок в кольори прапора Лівану після страшного вибуху в Бейруті. Як заявила на своїй сторінці в Twitter адміністрація Бурдж-Халіфа, це зроблено в “знак солідарності з братським народом”, передає УНН.

“Співчуття нашим братам в Лівані! Дай народу Лівану терпіння і розради”, — йдеться в Twitter Бурдж-Халіфа.

Потужний вибух прогримів у вівторок увечері в порту Бейрута. Як повідомили пізніше в силових структурах Лівану, здетонував більше 50 тонн аміачної селітри (нітрату амонію) з контрабандного вантажу, конфіскованого з одного із суден кілька років тому. Всі ці роки вибухонебезпечні речовини зберігалися на складі в порту в очікуванні їх знищення. Йорданські сейсмологи, які зафіксували вибух, повідомили, що він по потужності еквівалентний землетрусу магнітудою 4,5.

В результаті вибуху загинули 70 людей, більше 3, 7 тис. постраждали. Вибуховою хвилею знищено та пошкоджено десятки будинків, автомобілів, у багатьох кварталах столиці були вибиті стекла. В країні оголошено чотириденну жалобу.

تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك .. اللهم الطف بأهلها .. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان #BurjKhalifa lights up in solidarity with our brothers and sisters in #Lebanon pic.twitter.com/VRR00hXiUM

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 4, 2020

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة. # بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020

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