Самая высокое в мире сооружение - небоскреб Бурдж-Халифа подсвеченный флагом Ливана

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 67549 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104045 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108946 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136965 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111815 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133226 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102387 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102637 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104847 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102191 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Самое высокое здание мира — Бурдж-Халифа в Дубае освещена во вторник в цвета флага Ливана после страшного взрыва в Бейруте. Как заявила на своей странице в Twitter администрация Бурдж-Халифа, это сделано в “знак солидарности с братским народом”, передает УНН.

“Соболезнования нашим братьям в Ливане! Дай народу Ливана терпения и утешения” — говорится в “Твиттере” Бурдж-Халифы.

Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировало более 50 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония) из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Иорданские сейсмологи, зафиксировавшие взрыв, сообщили, что он по мощности эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

В результате взрыва погибли 70 человек, более 3, 7 тыс. пострадали. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. В стране объявлен четырехдневный траур.

تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان#BurjKhalifa lights up in solidarity with our brothers and sisters in #Lebanon pic.twitter.com/VRR00hXiUM

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 4, 2020

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة.#بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020

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