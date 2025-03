Самая высокое в мире сооружение - небоскреб Бурдж-Халифа подсвеченный флагом Ливана

“Соболезнования нашим братьям в Ливане! Дай народу Ливана терпения и утешения” — говорится в “Твиттере” Бурдж-Халифы.

Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировало более 50 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония) из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Иорданские сейсмологи, зафиксировавшие взрыв, сообщили, что он по мощности эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

В результате взрыва погибли 70 человек, более 3, 7 тыс. пострадали. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. В стране объявлен четырехдневный траур.

تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان#BurjKhalifa lights up in solidarity with our brothers and sisters in #Lebanon pic.twitter.com/VRR00hXiUM

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة.#بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

