Вибух у Лівані: миротворці ООН отримали поранення, перебуваючи на кораблі командування неподалік вибуху

За даними ТСООНЛ, миротворці перебували на військовому судні командування, яке отримало пошкодження в результаті вибуху.

Постраждалі миротворці були відправлені в найближчі лікарні, їх кількість не уточнюється. Проводиться оцінка збитку. Командувач силами ООН генерал Стефано дель Кол висловив солідарність з народу і уряду Лівану і наголосив на готовності надати необхідну допомогу.

У вівторок ввечері в порту Бейрута пролунав вибух. Як повідомили пізніше в силових структурах Лівану, здетонували більше 50 тонн аміачної селітри з контрабандного вантажу, конфіскованого з одного із суден декілька років тому. Всі ці роки вибухонебезпечні речовини зберігалися на складі в порту в очікуванні їх знищення. В результаті вибуху загинули 70 осіб, майже 4 тисячі постраждали.

Due to the explosion that rocked #Beirut Port today, one of our Maritime Task Force ships was damaged , leaving some naval peacekeepers injured. #UNIFIL is assessing the situation & stands ready to provide assistance & support to the Lebanese Government.

ℹ️ https://t.co/8msy8IHJ3n

— UNIFIL (@UNIFIL_) August 4, 2020

Here’s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020