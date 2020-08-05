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Вибух у Лівані: миротворці ООН отримали поранення, перебуваючи на кораблі командування неподалік вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Декілька співробітників командування Тимчасових сил ООН в Лівані (ТСООНЛ) отримали поранення в результаті вибуху, що стався у вівторок в порту Бейрута. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter командування, пише УНН.

За даними ТСООНЛ, миротворці перебували на військовому судні командування, яке отримало пошкодження в результаті вибуху.

Постраждалі миротворці були відправлені в найближчі лікарні, їх кількість не уточнюється. Проводиться оцінка збитку. Командувач силами ООН генерал Стефано дель Кол висловив солідарність з народу і уряду Лівану і наголосив на готовності надати необхідну допомогу.

У вівторок ввечері в порту Бейрута пролунав вибух. Як повідомили пізніше в силових структурах Лівану, здетонували більше 50 тонн аміачної селітри з контрабандного вантажу, конфіскованого з одного із суден декілька років тому. Всі ці роки вибухонебезпечні речовини зберігалися на складі в порту в очікуванні їх знищення. В результаті вибуху загинули 70 осіб, майже 4 тисячі постраждали.

Due to the explosion that rocked #Beirut Port today, one of our Maritime Task Force ships was damaged , leaving some naval peacekeepers injured. #UNIFIL is assessing the situation & stands ready to provide assistance & support to the Lebanese Government.
ℹ️ https://t.co/8msy8IHJ3n

— UNIFIL (@UNIFIL_) August 4, 2020

Here’s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

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