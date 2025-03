Взрыв в Ливане: миротворцы ООН получили ранения, находясь на корабле командования неподалеку взрыва

По данным ВСООНЛ, миротворцы находились на военном судне командования, которое получило повреждения в результате взрыва.

Пострадавшие миротворцы были направлены в ближайшие больницы, их число не уточняется. Проводится оценка ущерба. Командующий силами ООН генерал Стефано дель Кол выразил солидарность с народу и правительству Ливана и отметил готовность оказать необходимую помощь.

Во вторник вечером в порту Бейрута прогремел взрыв. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировало более 50 тонн аммиачной селитры из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. В результате взрыва погибли 70 человек, почти 4 тысячи пострадали.

Due to the explosion that rocked #Beirut Port today, one of our Maritime Task Force ships was damaged, leaving some naval peacekeepers injured. #UNIFIL is assessing the situation & stands ready to provide assistance & support to the Lebanese Government.

Here's a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks.

