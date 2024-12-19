Швейцария выделит почти 50 млн долларов: на что пойдут средства для Украины

Швейцария объявила о новом пакете помощи для Украины на сумму почти 45 миллионов франков (около 50 млн долларов). Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии, передает УНН.

Детали

Эти средства направляются на восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры, ремонт поврежденного жилья и удовлетворение гуманитарных потребностей населения, пострадавшего от масштабных российских атак. В частности, страна сосредотачивается на обеспечении тепла и электроэнергии для миллионов украинцев в зимний период.

Специалисты Швейцарского корпуса гуманитарной помощи уже работают в разных регионах Украины. Они помогают ремонтировать тепловые насосы, генераторы и энергетические установки. Особое внимание уделяется таким городам, как Одесса, где благодаря финансированию Швейцарии удалось обеспечить работу больниц, школ и жизненно важной инфраструктуры даже в холодные месяцы.

Кроме экстренной помощи, Швейцария поддерживает долгосрочные проекты по энергоэффективности.

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