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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария поддержала санкции ЕС против рф , но не в полном объеме-Reuters

Швейцария поддержала санкции ЕС против рф , но не в полном объеме-Reuters

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 22:35  •  676 просмотра

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Правительство Швейцарии не приняло в полном объеме пакет санкций ЕС в отношении России. Страна остается приверженной санкциям против Москвы, но имеет оговорки относительно формулировок некоторых положений.

Правительство Швейцарии решило не принимать в полном объеме пакет санкций Европейского Союза в отношении России. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В то же время, чиновники страны заявили, что "Швейцария однозначно предана санкциям против Москвы".

Пока западные правительства пытаются лишить Россию возможности финансировать войну против Украины, официальные лица США давят на Швейцарию, чтобы она сделала больше. Цель состоит в том, чтобы закрыть лазейки, учитывая роль Швейцарии как глобального финансового центра и центра торговли товарами.

Швейцария расширяет санкции против россии: касается запрета на алмазы21 августа 2024, 18:24 • 56386 просмотров

Государственный секретариат по экономическим вопросам – SECO) – департамент, контролирующий режим санкций в Швейцарии-заявил, что решение не в полной мере вводить пакет санкций ЕС "не является политически мотивированным".

По словам правительства, неприятие вызвало формулировку, которая требует от компаний "в меру своих возможностей" предотвращать обход санкций через свои дочерние компании.

"Для компаний будет довольно непонятно, какие меры они должны принять", — прокомментировали в SECO, добавив, что правительство рассмотрит возможность принятия уточненного варианта положения.

Швейцария планирует выделить 5 млрд франков на восстановление Украины17 октября 2024, 14:04 • 13975 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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