Швейцария поддержала санкции ЕС против рф , но не в полном объеме-Reuters

Правительство Швейцарии решило не принимать в полном объеме пакет санкций Европейского Союза в отношении России. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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В то же время, чиновники страны заявили, что "Швейцария однозначно предана санкциям против Москвы".

Пока западные правительства пытаются лишить Россию возможности финансировать войну против Украины, официальные лица США давят на Швейцарию, чтобы она сделала больше. Цель состоит в том, чтобы закрыть лазейки, учитывая роль Швейцарии как глобального финансового центра и центра торговли товарами.

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Государственный секретариат по экономическим вопросам – SECO) – департамент, контролирующий режим санкций в Швейцарии-заявил, что решение не в полной мере вводить пакет санкций ЕС "не является политически мотивированным".

По словам правительства, неприятие вызвало формулировку, которая требует от компаний "в меру своих возможностей" предотвращать обход санкций через свои дочерние компании.

"Для компаний будет довольно непонятно, какие меры они должны принять", — прокомментировали в SECO, добавив, что правительство рассмотрит возможность принятия уточненного варианта положения.

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