Швейцария расширяет санкции против россии: касается запрета на алмазы

Швейцария продолжила расширение санкций против россии - были приняты дальнейшие меры 14-го пакета санкций ЕС против россии, включающие уточнение запрета на российские алмазы, передает УНН со ссылкой на правительство Швейцарии.

"21 августа Федеральный совет постановил принять дальнейшие меры 14-го пакета санкций ЕС против россии. Они включают уточнение запрета на российские алмазы, что делает их международно согласованными. Эффективное внедрение санкций против россии и международная координация имеют большое значение для Федерального совета. Федеральный совет также продлил сроки выдачи разрешений на изъятие инвестиций из россии. Цель состоит в том, чтобы швейцарские компании могли законно прекратить свою деятельность в россии. Изменения вступят в силу 27 августа", - говорится в сообщении.

Добавим

14-й пакет санкций, принятый ЕС 24 июня, предусматривает ряд дополнительных мер, которые сейчас детально изучаются. Председатель EAER проинформировал Федеральный совет о мерах на заседании 21 августа. Федеральный совет обсудит эти меры в ближайшее время.

Швейцарія приєдналась до 14-го пакета санкцій ЄС проти рф