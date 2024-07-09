В понедельник, 8 июля, федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) 8 июля расширил свои санкционные списки против России. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство Швейцарии.

Детали

Таким образом Швейцария присоединилась к дополнительным санкционным спискам, принятым ЕС. В ответ на продолжающуюся военную агрессию рф против Украины, 24 июня ЕС принял новые меры против рф в рамках 14-го пакета санкций.

В свою очередь, EAER в пределах своей юрисдикции наложит санкции на еще 69 физических и 86 юридических лиц.

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

Новые санкции в основном направлены на бизнесменов, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной власти, лиц, ответственных за депортацию украинских детей, и сотрудников федеральной службы безопасности рф.

К новым субъектам санкций относятся, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании в финансовом и торговом секторах, которые активно участвуют в обходе санкций.

Дополнение

В то же время в отличие от ЕС, Швейцария решила не запрещать пропагандистские СМИ - Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета". Страна ввела запрет на их рекламу, поскольку в EAER считают, что эффективнее противодействовать ложным и вредным заявлениям фактами, а не запрещать их.

Также 14-й пакет санкций, принятый ЕС 24 июня, предусматривает ряд дополнительных мер, в частности в энергетическом, финансовом и товарном секторах. Сейчас Федеральный совет Швейцарии изучает эти дополнительные меры с целью их возможного принятия.

Напомним

В NYT заявили, что Белый дом выступает против новых санкций в отношении российских нефтяных танкеров, опасаясь, что это может привести к повышению цен на бензин и навредить предвыборной кампании Байдена.

ЕС ввел санкции против одной из крупнейших российских транспортных компаний