Евросоюз ввел санкции в отношении крупнейшего оператора контейнерных перевозок "Трансконтейнер" из-за агрессии россии в отношении Украины. Под ограничения также попал генеральный директор компании михаил концерев. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на официальный журнал ЕС, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что поводом для санкций ЕС называют незаконную торговлю оружием с КНДР. В частности, грузовые контейнеры оператора заметили на пути к северокорейскому порту Раджин.

Кроме того, как утверждает Евросоюз, "Трансконтейнер" обеспечивал поставки боеприпасов на склад вооружений российской армии в тихорецке, примерно в 400 километрах от границы с Украиной.

Санкции введены против российской фирмы по предоставлению финансовых услуг "Титул" и ее главы дмитрия белоглазова. В россии он известен также как владелец бренда канцелярских товаров и основатель компании Erich Krause.

Также в перечень включили компании "Илиадис" и Rasperia Trading Limited.

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Как уточняется в официальном журнале ЕС, Rasperia владеет акциями европейской компании Strabag SE. Эти акции были заморожены, поскольку Rasperia была под контролем олега дерипаски. Из документа следует, что дерипаска, который находится в санкционном списке Евросоюза, скоординировал с белоглазовым сложную схему уклонения для продажи замороженных акций Strabag.

"Титул" создала "дочку" под названием "Илиадис", говорится в публикации. В дальнейшем дочерняя компания приобрела долю дерипаски в Rasperia, а следовательно, и замороженные акции Strabag. Таким образом, дерипаска получил эквивалентную выгоду от продажи Rasperia, говорится в документе.

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