ЄС запровадив санкції проти однієї з найбільших російських транспортних компаній
Київ • УНН
ЄС запровадив санкції проти найбільшого російського оператора контейнерних перевезень "Трансконтейнер" та його генерального директора через незаконну торгівлю зброєю з Північною Кореєю та постачання боєприпасів російським військовим.
Євросоюз ввів санкції щодо найбільшого оператора контейнерних перевезень "Трансконтейнер" через агресію росії щодо України. Під обмеження також потрапив генеральний директор компанії михайло концерєв. Про це повідомляє "Радіо Свобода" посиланням на офіційний журнал ЄС, пише УНН.
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Зазначається, що приводом для санкцій ЄС називають незаконну торгівлю зброєю із КНДР. Зокрема, вантажні контейнери оператора помітили на шляху до північнокорейського порту Раджин.
Крім того, як стверджує Євросоюз, "Трансконтейнер" забезпечував постачання боєприпасів на склад озброєнь російської армії у тихорецьку, приблизно за 400 кілометрів від кордону з Україною.
Санкції запроваджено проти російської фірми з надання фінансових послуг "Тітул" та її голови дмитра бєлоглазова. У росії він відомий також як власник бренду канцелярських товарів та засновник компанії Erich Krause.
Також до переліку включили компанії "Іліадіс" та Rasperia Trading Limited.
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Як уточнюється в офіційному журналі ЄС, Rasperia володіє акціями європейської компанії Strabag SE. Ці акції були заморожені, оскільки Rasperia була під контролем олега дерипаскі. З документа випливає, що дерипаска, який перебуває в списку санкцій Євросоюзу, скоординував з бєлоглазовим складну схему ухилення для продажу заморожених акцій Strabag.
"Тітул" створила "дочку" під назвою "Іліадіс", йдеться у публікації. Надалі дочірня компанія придбала частку дерипаски у Rasperia, а отже, і заморожені акції Strabag. Таким чином, дерипаска отримав еквівалентну вигоду від продажу Rasperia, йдеться у документі.
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