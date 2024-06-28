ЄС запровадив санкції проти однієї з найбільших російських транспортних компаній

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61449 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 149534 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144479 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121440 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132220 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84716 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92970 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98676 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89652 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220555 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19894 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19616 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42774 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16130 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21725 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144479 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220555 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370669 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306491 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 154 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10695 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30831 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27728 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121431 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

ЄС запровадив санкції проти однієї з найбільших російських транспортних компаній

Київ • УНН

 • 17223 перегляди

ЄС запровадив санкції проти найбільшого російського оператора контейнерних перевезень "Трансконтейнер" та його генерального директора через незаконну торгівлю зброєю з Північною Кореєю та постачання боєприпасів російським військовим.

ЄС запровадив санкції проти однієї з найбільших російських транспортних компаній

Євросоюз ввів санкції щодо найбільшого оператора контейнерних перевезень "Трансконтейнер" через агресію росії щодо України. Під обмеження також потрапив генеральний директор компанії михайло концерєв. Про це повідомляє "Радіо Свобода" посиланням на офіційний журнал ЄС, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що приводом для санкцій ЄС називають незаконну торгівлю зброєю із КНДР. Зокрема, вантажні контейнери оператора помітили на шляху до північнокорейського порту Раджин.

Крім того, як стверджує Євросоюз, "Трансконтейнер" забезпечував постачання боєприпасів на склад озброєнь російської армії у тихорецьку, приблизно за 400 кілометрів від кордону з Україною.

Санкції запроваджено проти російської фірми з надання фінансових послуг "Тітул" та її голови дмитра бєлоглазова. У росії він відомий також як власник бренду канцелярських товарів та засновник компанії Erich Krause.

Також до переліку включили компанії "Іліадіс" та Rasperia Trading Limited.

ЄС затвердив 14-й пакет санкції проти рф24.06.24, 10:25 • 50417 переглядiв

Як уточнюється в офіційному журналі ЄС, Rasperia володіє акціями європейської компанії Strabag SE. Ці акції були заморожені, оскільки Rasperia була під контролем олега дерипаскі. З документа випливає, що дерипаска, який перебуває в списку санкцій Євросоюзу, скоординував з бєлоглазовим складну схему ухилення для продажу заморожених акцій Strabag.

"Тітул" створила "дочку" під назвою "Іліадіс", йдеться у публікації. Надалі дочірня компанія придбала частку дерипаски у Rasperia, а отже, і заморожені акції Strabag. Таким чином, дерипаска отримав еквівалентну вигоду від продажу Rasperia, йдеться у документі.

Зеленський продовжив санкції проти 390 російських олігархів: в списку Фірташ та Дерипаска25.06.24, 09:08 • 82604 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44