Швейцарія підтримала санкції ЄС проти рф, але не у повному обсязі - Reuters
Київ • УНН
Уряд Швейцарії не прийняв у повному обсязі пакет санкцій ЄС щодо росії. Країна залишається відданою санкціям проти Москви, але має застереження щодо формулювань деяких положень.
Уряд Швейцарії вирішив не приймати у повному обсязі пакет санкцій Європейського Союзу щодо росії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Водночас, урядовці країни заявили, що "Швейцарія однозначно віддана санкціям проти москви".
Поки західні уряди намагаються позбавити Росію можливості фінансувати війну проти України, офіційні особи США тиснуть на Швейцарію, щоб вона зробила більше. Метою є закрити лазівки, враховуючи роль Швейцарії як глобального фінансового центру та центру торгівлі товарами.
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Державний секретаріат з економічних питань (SECO) – департамент, який контролює режим санкцій у Швейцарії – заявив, що рішення не в повній мірі запроваджувати пакет санкцій ЄС "не є політично мотивованим".
За словами уряду, несприйняття викликало формулювання, яке вимагає від компаній "в міру своїх можливостей" запобігати обходу санкцій через свої дочірні компанії.
"Для компаній буде досить незрозуміло, яких заходів вони повинні вжити", — прокоментували в SECO, додавши, що уряд розгляне можливість прийняття уточненого варіанту положення.
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