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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3798 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Швейцарія підтримала санкції ЄС проти рф, але не у повному обсязі - Reuters

Київ • УНН

 • 21391 перегляди

Уряд Швейцарії не прийняв у повному обсязі пакет санкцій ЄС щодо росії. Країна залишається відданою санкціям проти Москви, але має застереження щодо формулювань деяких положень.

Швейцарія підтримала санкції ЄС проти рф, але не у повному обсязі - Reuters

Уряд Швейцарії вирішив не приймати у повному обсязі пакет санкцій Європейського Союзу щодо росії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Водночас, урядовці країни заявили, що "Швейцарія однозначно віддана санкціям проти москви".

Поки західні уряди намагаються позбавити Росію можливості фінансувати війну проти України, офіційні особи США тиснуть на Швейцарію, щоб вона зробила більше. Метою є закрити лазівки, враховуючи роль Швейцарії як глобального фінансового центру та центру торгівлі товарами.

Швейцарія розширює санкції проти росії: стосується заборони на алмази21.08.24, 21:24 • 56640 переглядiв

Державний секретаріат з економічних питань (SECO) – департамент, який контролює режим санкцій у Швейцарії – заявив, що рішення не в повній мірі запроваджувати пакет санкцій ЄС "не є політично мотивованим".

За словами уряду, несприйняття викликало формулювання, яке вимагає від компаній "в міру своїх можливостей" запобігати обходу санкцій через свої дочірні компанії.

"Для компаній буде досить незрозуміло, яких заходів вони повинні вжити", — прокоментували в SECO, додавши, що уряд розгляне можливість прийняття уточненого варіанту положення.

Швейцарія планує виділити 5 млрд франків на відбудову України17.10.24, 17:04 • 14961 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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