Швейцарія планує виділити 5 млрд франків на відбудову України
Київ • УНН
Наступного року до України прибуде делегація швейцарських підприємств. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про плани Швейцарії виділити 5 млрд франків на відбудову України до 2036 року.
До 2036 року Україна може отримати 5 млрд франків від Швейцарії для відбудови нашої держави. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом на полях конференції з питань протимінної діяльності 17 жовтня, передає УНН.
У швейцарському Лугано ми вперше заклали фундамент для повоєнного відновлення України. Швейцарія активно підтримує проєкти української відбудови та має намір виділити на це 5 млрд франків до 2036 року
Також прем'єр подякував за призначення спецпредставника з відновлення.
Крім того, Шмигаль розповів Кассісу про регіональний підхід у відбудові та патронат над областями.
"Ми хочемо, аби швейцарські компанії та Швейцарія брали активну участь у цьому. Важливим кроком тут стане візит делегації швейцарських підприємств до України наступного року, що відкриє нові можливості для співпраці та інвестицій", - розповів Шмигаль.
Також, як повідомляється, сторони обговорили План перемоги України. Шмигаль подякував за підтримку Української формули миру.
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