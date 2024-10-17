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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария планирует выделить 5 млрд франков на восстановление Украины

Швейцария планирует выделить 5 млрд франков на восстановление Украины

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 14:04  •  1853 просмотра

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В следующем году в Украину прибудет делегация швейцарских предприятий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах Швейцарии выделить 5 млрд франков на восстановление Украины до 2036 года.

До 2036 года Украина может получить 5 млрд франков от Швейцарии для восстановления нашего государства. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом на полях конференции по вопросам противоминной деятельности 17 октября, передает УНН

В швейцарском Лугано мы впервые заложили фундамент для послевоенного восстановления Украины. Швейцария активно поддерживает проекты украинского восстановления и намерена выделить на это 5 млрд франков до 2036 года

- написал Шмыгаль в Telegram.

Также премьер поблагодарил за назначение спецпредставителя по восстановлению.

Кроме того, Шмыгаль рассказал Кассису о региональном подходе в восстановлении и патронате над областями.

«Мы хотим, чтобы швейцарские компании и Швейцария принимали активное участие в этом. Важным шагом здесь станет визит делегации швейцарских предприятий в Украину в следующем году, что откроет новые возможности для сотрудничества и инвестиций», - рассказал Шмыгаль.

Также, как сообщается, стороны обсудили План победы Украины. Шмыгаль поблагодарил за поддержку украинской формулы мира.

Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины11 сентября 2024, 15:09 • 17322 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль