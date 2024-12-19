Украина и Италия усиливают военное партнерство: новый этап сотрудничества в 2025 году
Киев • УНН
Министры обороны Украины и Италии обсудили расширение военного сотрудничества на 2025 год. Планируется усиление ПВО и реализация совместных проектов с итальянскими оборонными компаниями.
Украина и Италия планируют расширить военное сотрудничество в 2025 году. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел разговор со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, обсудив ключевые аспекты военной помощи на следующий год. Среди главных тем - перспективы оснащения украинских военных подразделений современным вооружением и техникой.
Отдельный акцент сделан на дальнейшем развитии систем противовоздушной обороны, которые являются критически важными для защиты украинской территории. Украина уже получила значительную поддержку от Италии в этом направлении и рассчитывает на ее усиление.
Также стороны обсудили возможность реализации совместных проектов с ведущими итальянскими оборонными компаниями. Такое сотрудничество открывает перспективы для интеграции новейших технологий в военную сферу Украины. Ожидается, что новый пакет помощи, над которым активно работают обе страны, значительно усилит обороноспособность Украины.
Умеров обсудил с министром обороны Италии совместное производство оружия16 нояб. 2023, 21:12 • 15313 просмотров