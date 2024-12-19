В Украине выпустили новую памятную монету "Новогодняя игрушка"
Киев • УНН
Нацбанк выпустил памятную серебряную монету номиналом 10 гривен с рождественской композицией и символическим образом воина. Тираж составляет 10 тысяч штук, продажа начнется 20 декабря в интернет-магазине НБУ.
Национальный банк выпустил новую памятную монету «Новогодняя игрушка». Сегодня ее представил Председатель НБУ Андрей Пышный, передает УНН со ссылкой на НБУ.
«Самая заветная мечта каждого из нас, чтобы защитники и защитницы Украины имели возможность вернуться домой, в круг родных и близких. И мы сделаем для этого все, что от нас зависит, преодолевая этот путь шаг за шагом, принимая нужные решения, работая при любых условиях. И на новой монете мы также символически изобразили военных, которым сейчас обязаны каждым днем. Мы ждем их возвращения, хотим, чтобы они были рядом с нами. Этой монетой отдаем им честь и уважение», - подчеркнул Андрей Пышный.
О дизайне монеты
Памятная монета «Новогодняя игрушка» изготовлена из серебра, номинал - 10 гривен.
На аверсе изображен изящный декоративный вытинанковый мотив в форме снежинок, которые традиционно используются для украшения зимних окон.
На реверсе - рождественская композиция с персонажами вертепа в современной интерпретации. В центре расположена елка с главным символом Рождества - Вифлеемской звездой. Вокруг нее стилизованные колядники поют рождественские песни, даря радость и тепло каждому дому. Среди персонажей вертепа также изображен символический образ воина, олицетворяющий современных защитников Украины, которые стремятся вернуться домой, чтобы встретить праздники в кругу родных.
Монета украшена эмалью и локальной позолотой.
Ее дизайн создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Тираж - до 10 тысяч штук.
Как приобрести монету?
Уже завтра, с 20 декабря 2024 года, в интернет-магазине НБУ можно будет приобрести первую часть тиража памятных монет «Новогодняя игрушка». Информацию о следующих продажах этих монет в интернет-магазине сообщим дополнительно.
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