На Днепропетровщине нашли мертвым военного и журналиста Никитина, которого искали несколько суток
Киев • УНН
В селе Башмачка на Днепропетровщине обнаружили тело журналиста и военного Андрея Никитина. Его разыскивали с 12 декабря, когда он вышел из дома родителей и не вернулся.
На Днепропетровщине, в селе Башмачка, нашли мертвым журналиста и военного Андрея Никитина. Об этом сообщает ИМИ, а также сестра погибшего - Татьяна Латай, передает УНН.
"Андрея с нами больше нет... Дату и время похорон сообщу позже... Спасибо всем кинологам, полицейским и всем неравнодушным, кто присоединился к поиску..." - говорится в сообщении.
На данный момент обстоятельства гибели Никитина неизвестны.
Добавим
Андрея Никитина искали несколько суток. Его сестра сообщала, что 12 декабря он вышел от родителей и после этого не вернулся и не вышел на связь.
Андрей Никитин работал на телеканале "Открытый" и в медиахолдинге "Наш город". В Вооруженные силы Украины он присоединился летом 2024 года.
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