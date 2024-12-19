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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
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На Днепропетровщине нашли мертвым военного и журналиста Никитина, которого искали несколько суток

На Днепропетровщине нашли мертвым военного и журналиста Никитина, которого искали несколько суток

Киев  •  УНН

 • 1005 просмотра

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В селе Башмачка на Днепропетровщине обнаружили тело журналиста и военного Андрея Никитина. Его разыскивали с 12 декабря, когда он вышел из дома родителей и не вернулся.

На Днепропетровщине, в селе Башмачка, нашли мертвым журналиста и военного Андрея Никитина. Об этом сообщает ИМИ, а также сестра погибшего  - Татьяна Латай, передает УНН.

"Андрея с нами больше нет... Дату и время похорон сообщу позже... Спасибо всем кинологам, полицейским и всем неравнодушным, кто присоединился к поиску..." - говорится в сообщении.

На данный момент обстоятельства гибели Никитина неизвестны.

Добавим

Андрея Никитина искали несколько суток. Его сестра сообщала, что 12 декабря он вышел от родителей и после этого не вернулся и не вышел на связь.

Андрей Никитин работал на телеканале "Открытый" и в медиахолдинге "Наш город". В Вооруженные силы Украины он присоединился летом 2024 года.

В Донецкой области погиб журналист французского агентства AFP9 мая 2023, 18:38 • 858053 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк