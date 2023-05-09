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В Донецкой области погиб журналист французского агентства AFP

В Донецкой области погиб журналист французского агентства AFP

Киев • УНН

 • 858120 просмотра

КИЕВ. 9 мая УНН. В Донецкой области погиб видеожурналист французского информационного агентства AFP. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление агентства.

Детали

Сообщается, что в Донецкой области, вблизи Часового Яра погиб французский видеожурналист  Арман Солдин.

Команда AFP попала под обстрел из "Градов", когда находилась рядом с группой украинских военных.

32-летний Солдин погиб, когда ракета попала неподалеку от места, где он лежал. Остальная команда не пострадала.

"Мы опустошены, узнав о смерти видеожурналиста AFP Армана Солдина сегодня на востоке Украины. Все наши мысли с его семьей и близкими.

Арман Солдин, который был нашим видеокоординатором по Украине, погиб от ракетного обстрела вблизи Часового Яра, сообщили AFP коллеги, которые стали свидетелями инцидента.

Его смерть является ужасным напоминанием о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещая конфликт в Украине", - отметили в агентстве. 

Напомним

В апреле из-за вражеского обстрела по району Антоновского моста Херсонщины итальянский журналист газеты La Repubblica Коррада Зунино был ранен, а его помощник, украинский журналист Богдан Битик убит.

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