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На Донеччині загинув журналіст французької агенції AFP

На Донеччині загинув журналіст французької агенції AFP

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня УНН. На Донеччині загинув відеожурналіст французької інформаційної агенції AFP. Про це пише УНН з посиланням на заяву агенції.

Деталі

Повідомляється, що на Донеччині, поблизу Часового Яру загинув французький відеожурналіст  Арман Солдін.

Команда AFP потрапила під обстріл з "Градів", коли перебувала поруч з групою українських військових.

32-річний Солдін загинув, коли ракета влучила неподалік від місця, де він лежав. Решта команди не постраждала.

"Ми спустошені, дізнавшись про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки з його родиною та близькими.

Арман Солдін, який був нашим відеокоординатором по Україні, загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру, повідомили AFP колеги, які стали свідками інциденту.

Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні", - зазначили в агенції. 

Нагадаємо

У квітні через ворожий обстріл по району Антонівського мосту Херсонщини італійського журналіста газети La Repubblica Коррада Зуніно було поранено, а його помічника, українського журналіста Богдана Бітіка вбито.

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