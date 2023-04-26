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ЗМІ: українець, який загинув біля Антонівського мосту, - журналіст Богдан Бітік

ЗМІ: українець, який загинув біля Антонівського мосту, - журналіст Богдан Бітік

Київ • УНН

 • 851582 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Через ворожий обстріл по району Антонівського мосту Херсонщини італійського журналіста газети La Repubblica Коррада Зуніно було поранено, а його помічника, українського журналіста Богдана Бітіка вбито. Про це повідомляє з посиланням на La Repubblica.

Цитата

«Наш кореспондент Коррадо Зуніно та його фіксер (так називають місцевих журналістів, які допомагають іноземним колегам – ред.) Богдан Бітік стали жертвами засідки, найімовірніше російських снайперів, біля воріт Херсона на півдні України. На жаль, Бітік не вижив і помер: у нього залишилися дружина та син. Коррадо з пораненням у плече госпіталізовано до Херсонської цивільної лікарні», - йдеться у повідомленні.

Додамо

Спілкується, що зараз знайти тіло Бітіка важко через наявність снайперів.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що Зуніно, який отримав поранення в плече під час атаки безпілотника, почувається добре.

«Журналіст Коррадо Зуніно, який отримав поранення в плече під час атаки безпілотника в Херсоні, почувається добре і перебуває під наглядом нашого посольства у Києві. Я разом із міністром Кулебою, який запевнив у повній співпраці української влади», - написав Таяні у Twitter.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що через ворожий обстріл районом Антонівського мосту Херсонщини загинув цивільний. Також вогнепальне поранення плеча отримав кореспондент іноземного видання.

Українські Національні Новини

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