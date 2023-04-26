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СМИ: украинец, погибший возле Антоновского моста, - журналист Богдан Битик

Киев • УНН

 • 851582 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Из-за вражеского обстрела по району Антоновского моста Херсонщины итальянский журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино был ранен, а его помощник, украинский журналист Богдан Битик убит. Об этом УНН сообщает со ссылкой на La Repubblica.

Цитата

«Наш корреспондент Коррадо Зунино и его фиксер (так называют местных журналистов, которые помагают иностранным коллегам – ред.) Богдан Битик стали жертвами засады, скорее всего российских снайперов, у ворот Херсона на юге Украины. К сожалению, Битик не выжил и умер: у него остались жена и сын. Коррадо с ранением в плечо госпитализирован в Херсонскую гражданскую больницу», - говориться в сообщении.

Добавим

Общается, что на данный момент найти тело Битика трудно из-за наличия снайперов.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Зунино, который получил ранение в плечо во время атаки беспилотника, чувствует себя хорошо.

«Журналист Коррадо Зунино , получивший ранение в плечо во время атаки беспилотника в Херсоне, чувствует себя хорошо и находится под наблюдением нашего посольства в Киеве. Я вместе с министром Кулебой, который заверил в полном сотрудничестве украинских властей», - написал Таяни в Twitter.

Дополнение

Ранее сообщалось, что из-за вражеского обстрела по району Антоновского моста Херсонщины погиб гражданский. Также огнестрельное ранение плеча получил корреспондент иностранного издания.

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