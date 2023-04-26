Вражеский обстрел по району Антоновского моста: гражданский погиб, начато расследование

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«По данным следствия, 26 апреля российские войска, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, совершили обстрел района Антоновского моста возле Херсона. Вследствие этого погиб гражданский мужчина», - говорится в сообщение.

Также огнестрельное ранение плеча получил корреспондент иностранного издания.

Сообщается, что он работал над материалом о жизни в городе, который долгое время был в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии рф. Он был доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли Херсонщину, пострадал человек. Также рашисты ударили по району Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы.