Вражеский обстрел по району Антоновского моста: гражданский погиб, начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Из-за вражеского обстрела по району Антоновского моста Херсонщины погиб гражданский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.
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«По данным следствия, 26 апреля российские войска, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, совершили обстрел района Антоновского моста возле Херсона. Вследствие этого погиб гражданский мужчина», - говорится в сообщение.
Также огнестрельное ранение плеча получил корреспондент иностранного издания.
Сообщается, что он работал над материалом о жизни в городе, который долгое время был в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии рф. Он был доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Российские оккупанты обстреляли Херсонщину, пострадал человек. Также рашисты ударили по району Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы.