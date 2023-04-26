Росіяни обстріляли район Антонівського мосту в Херсоні, постраждав іноземний представник преси
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли Херсонщину, постраждав чоловік. Також рашисти вдарили по району Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси. Про це повідомив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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«Ворог обстрілює Херсонщину. Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років. Також росіяни обстріляли район Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси», - написав Єрмак.
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Минулої доби ворог здійснив 75 обстрілів області, внаслідок чого 1 людина дістала поранення.