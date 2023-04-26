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Росіяни обстріляли район Антонівського мосту в Херсоні, постраждав іноземний представник преси

Київ • УНН

 • 501819 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли Херсонщину, постраждав чоловік. Також рашисти вдарили по району Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси. Про це повідомив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Цитата

«Ворог обстрілює Херсонщину. Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років. Також росіяни обстріляли район Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси», - написав Єрмак.

Доповнення

Минулої доби ворог здійснив 75 обстрілів області, внаслідок чого 1 людина дістала поранення.

Українські Національні Новини

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