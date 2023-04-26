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Херсонщина: ворог здійснив 75 обстрілів області, 1 людина дістала поранення

Херсонщина: ворог здійснив 75 обстрілів області, 1 людина дістала поранення

Київ • УНН

 • 329004 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Минулої доби ворог здійснив 75 обстрілів області, внаслідок чого 1 людина дістала поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 75 обстрілів, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів", - йдеться в повідомленні. 

Деталі

Голова Херсонської ОДА додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Нагадаємо

У Генштабі повідомили, що ворог обстріляв понад 40 населених пунктів на південному напрямку.

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