Херсонщина: ворог здійснив 75 обстрілів області, 1 людина дістала поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Минулої доби ворог здійснив 75 обстрілів області, внаслідок чого 1 людина дістала поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 75 обстрілів, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Голова Херсонської ОДА додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району.
Через російську агресію 1 людина дістала поранення.
Нагадаємо
У Генштабі повідомили, що ворог обстріляв понад 40 населених пунктів на південному напрямку.