Херсонщина: враг совершил 75 обстрелов области, 1 человек получил ранения

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"За минувшие сутки противник совершил – 75 обстрелов, выпустив 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 11 раз", - говорится в сообщении.

Детали

Председатель Херсонской ОГА добавил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания церкви и магазинов Белозерской поселковой общины Херсонского района.

Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.

Напомним

В Генштабе сообщили, что враг обстрелял более 40 населенных пунктов на южном направлении.