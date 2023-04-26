Херсонщина: враг совершил 75 обстрелов области, 1 человек получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. За прошедшие сутки враг совершил 75 обстрелов области, в результате чего 1 человек получил ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил – 75 обстрелов, выпустив 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 11 раз", - говорится в сообщении.
Детали
Председатель Херсонской ОГА добавил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания церкви и магазинов Белозерской поселковой общины Херсонского района.
Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.
Напомним
В Генштабе сообщили, что враг обстрелял более 40 населенных пунктов на южном направлении.