Генштаб: ворог обстріляв понад 40 населених пунктів на південному напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Ворог обстріляв понад 40 населених пунктів на південному напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області та Козацьке, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове, Кізомис, а також місто Херсон.
Внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб по населеному пункту Кізомис, пошкоджено понад 10 житлових будинків мирних громадян. 2 - повністю зруйновані. Також руйнувань зазнала місцева церква та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також, у Генштабі зазначили, що протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних ударів, з яких 2 ракети із
ЗРК С-300 - по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області.
Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч з яким немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру.
Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.
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