Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА - типу “Зала” та “Орлан-10”, - йдеться в повідомленні.
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У Генштабі додали, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс, 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.
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