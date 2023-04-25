Луганщина: окупанти будують фортифікаційні споруди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російські війська будують фортифікаційні споруди та продовжують розгортання військових шпиталів на окупованій території, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
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Зі слів голови ОВА, "на Лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив, а на Куп’янському – продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках".
Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка, повідомив Лисогор.
"Для надання медичної допомоги своїм пораненим, російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади окупованої Луганщини. Зокрема, у Хрустальному вони розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні. А у Голубівці використовують одну із шкіл як медичний пункт", - зазначив він.
За його даними, поранених росіян сотнями щодня доставляють на сортувальний пункт у Луганську. "Там їм надають першу допомогу, намагаються стабілізувати, і вже потім направляють в інші медзаклади. Тих, хто виживає", - повідомив він.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.