Луганщина: оккупанты строят фортификационные сооружения

Детали

По словам главы ОВА, "на Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил, а на Купянском – продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках".

Артиллерийским и минометным обстрелам со стороны россиян подверглись Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка, сообщил Лысогор.

"Для оказания медицинской помощи своим раненым, российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения оккупированной Луганщины. В частности, в Хрустальном они развернули военный госпиталь на территории городской больницы. А в Голубовке используют одну из школ как медицинский пункт", - отметил он.

По его данным, раненых россиян сотнями ежедневно доставляют на сортировочный пункт в Луганске. "Там им оказывают первую помощь, пытаются стабилизировать, и уже потом направляют в другие медучреждения. Тех, кто выживает", - сообщил он.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.